Süper Lig'de en az sarı kart gören takım belli oldu. Hiç kırmızı kart görmeyen 2 takım

Süper Lig'in ilk yarısında hangi takımın kaç kart gördüğü ortaya çıktı. En az ve en çok sarı kart görenle kırmızı kart gören takımlar da belli oldu. 2 takımın hiç kırmızı kart görmemesi dikkat çekti. Ligde 17 haftada hakemler 676 kez sarı, 38 kez de kırmızı kart gösterdi.

KART REKORU KIRAN TAKIM

Ligin ilk yarısında kart görme rekoru Gaziantep FK'nın oldu. Kırmızı siyahlı ekip, ilk yarıdaki 17 maçlık bölümde 50 sarı kart, 3 kırmızı kart gördü. Gaziantep FK'yi 46 sarı kart ve 1 kırmızı kartla Çaykur Rizespor takip ederken, Kayserispor 44 sarı kart, 2 kırmızı kartla üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK SARI KART GÖREN FUTBOLCU

İlk yarının en çok sarı kart gören futbolcusu Beşiktaşlı Emirhan Topçu oldu. Siyah-beyazlı oyuncu ligde görev aldığı 13 maçta 7 sarı kart görürken 1 maçta takımını yalnız bıraktı, gördüğü son kartla da ceza sınırına ulaştı.

Emirhan Topçu'yu 6'şar sarı kartla Gaziantep FK'den Arda Kızıldağ, Çaykur Rizespor'dan Samet Akaydın, Kocaelispor'dan Show, Konyaspor'dan Uğurcan Yazğılı takip etti.

EN AZ KART GÖREN TAKIM

Ligin ilk yarısında en az kartı Trabzonsporlu futbolcular gördü. Bordo-mavili ekibin oyuncuları 28 kez sarı kartla karşılaşırken 3 kez de kırmızı kartla oyundan atıldı.

Ligde ilk yarının kırmızı kart rekoru ise Gençlerbirliği'nin oldu. Hakemler, Başkent temsilcisinin oyuncularını 5 kere kırmızı kartla oyundan ihraç etse de Gençlerbirliği 30 sarı kartla ligin en az sarı kart gören ekipleri arasında yer aldı. Gençlerbirliği'ni 4 kırmızı kartla Göztepe izlerken Gaziantep FK, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor 3'er kırmızı kart gördü.

KIRMIZI KART GÖRMEYEN 2 TAKIM

Eyüpspor ve Alanyaspor oyuncuları ise hiç kırmızı kart görmeyerek sezonun ilk yarısını noktaladı. Ligin ilk yarısında gösterilen 38 kırmızı kartın 18'i ikinci sarıdan gösterilirken, ciddi faulden 10 oyuncu ihraç edildi. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü, ilk yarıda en çok kırmızı kart gören iki oyuncudan biri oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında gördüğü kırmızı kartlarla takımını eksik bırakırken, Gençlerbirliği futbolcusu Thalisson Kelven'le ilk sırayı paylaştı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE

Ligin ilk yarısında şampiyonluk yarışı yapan Galatasaray 30 sarı 2 kırmızı, Fenerbahçe ise 40 sarı 1 kırmızı kart gördü.