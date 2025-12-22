Süper Lig'de ara transferin ilk bombası patladı: Uçak inerken fotoğraf paylaştı

Süper Lig'de ara transferin başlamasına sayılı günler kala ilk transfer bombası patlatı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 2 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu. Prensipte anlaşan yıldız oyuncu kente gelirken uçaktan çektiği fotoğrafı paylaştı.

Konyaspor, Başakşehir'den ayrılan Deniz Türüç'le prensipte anlaştı. Yeni Haber'in haberine göre teknik direktör Çağdaş Atan'ın istediği 32 yaşındaki oyuncuyla anlaştı.

Konya'ya gelen Deniz Türüç, 2 Ocak'ta resmi sözleşmeye imza atacak.

SIRA ORTA SAHADA

Konyaspor'un transferdeki ikinci hedefinin orta sahaya takviye yapmak olduğu belirtildi.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın yönetime verdiği raporda savunma ve hücum arasında bağlantı için orta sahanın şart olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Deniz Türüç hamlesiyle transfer sürecini başlatan Konyaspor’un önümüzdeki günlerde orta saha için de somut adımlar atması bekleniyor.