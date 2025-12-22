Süper Lig'de ara transferin ilk bombası patladı: Uçak inerken fotoğraf paylaştı

Süper Lig'de ara transferin ilk bombası patladı: Uçak inerken fotoğraf paylaştı
Yayınlanma:
Süper Lig'de ara transfere sayılı günler kala ilk bomba patladı. Yıldız oyuncu uçak inerken çektiği fotoğrafı paylaştı.

Süper Lig'de ara transferin başlamasına sayılı günler kala ilk transfer bombası patlatı.
Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 2 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu. Prensipte anlaşan yıldız oyuncu kente gelirken uçaktan çektiği fotoğrafı paylaştı.

whatsapp-image-2025-12-22-at-14-59-36.jpeg

Konyaspor, Başakşehir'den ayrılan Deniz Türüç'le prensipte anlaştı. Yeni Haber'in haberine göre teknik direktör Çağdaş Atan'ın istediği 32 yaşındaki oyuncuyla anlaştı.

whatsapp-image-2025-12-22-at-15-00-23.jpeg

Konya'ya gelen Deniz Türüç, 2 Ocak'ta resmi sözleşmeye imza atacak.

SIRA ORTA SAHADA

Konyaspor'un transferdeki ikinci hedefinin orta sahaya takviye yapmak olduğu belirtildi.
Teknik direktör Çağdaş Atan'ın yönetime verdiği raporda savunma ve hücum arasında bağlantı için orta sahanın şart olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Konyaspor 90+3'te yıkıldıKonyaspor 90+3'te yıkıldı

Deniz Türüç hamlesiyle transfer sürecini başlatan Konyaspor’un önümüzdeki günlerde orta saha için de somut adımlar atması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Spor
Tedesco Süper Lig'den istedi Fenerbahçe temasa geçti
Tedesco Süper Lig'den istedi Fenerbahçe temasa geçti
Sadettin Saran ters köşe yaptı: İfade vermeye çağrıldığı İtalya'da ne yapıyordu Alanya çıktı
Sadettin Saran ters köşe yaptı: İfade vermeye çağrıldığı İtalya'da ne yapıyordu Alanya çıktı
TFF'den Beşiktaş'ı kızdıran karar
TFF'den Beşiktaş'ı kızdıran karar