Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı: Yasin Kol yine sahnede

Yayınlanma:
Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF'nin gözde hakemi Yasin Kol yine görev aldı.

TFF'nin gözde hakemi Yasin Kol, bu haftayı da boş geçmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

YARIN

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz

CUMARTESİ

14.30 Kayserispor-Başakşehir: Batuhan Kolak
17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

PAZAR

14.30 Gaziantep FK-Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın

PAZARTESİ

20.00 Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

