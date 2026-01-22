Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı: Yasin Kol yine sahnede

Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

TFF'nin gözde hakemi Yasin Kol, bu haftayı da boş geçmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

YARIN

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz

CUMARTESİ

14.30 Kayserispor-Başakşehir: Batuhan Kolak

17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

PAZAR

14.30 Gaziantep FK-Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın

PAZARTESİ

20.00 Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol