Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı: Yasin Kol yine sahnede
Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF'nin gözde hakemi Yasin Kol yine görev aldı.
Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
TFF'nin gözde hakemi Yasin Kol, bu haftayı da boş geçmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
YARIN
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz
CUMARTESİ
14.30 Kayserispor-Başakşehir: Batuhan Kolak
17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
PAZAR
14.30 Gaziantep FK-Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın
PAZARTESİ
20.00 Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol