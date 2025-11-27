Süper Lig kulübü Cenk Tosun'u resmen açıkladı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan, bu sırada da ameliyat olan Cenk Tosun'la ilgili transfer açıklaması geldi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi düzenlediği basın toplantısında transfer konusunda da konuştu.

Mehmet Kaya, toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Seçim öncesinde yeni ve devam edeceğimiz eski arkadaşlarımızla bir yemek organize edip toplantı yaptık. Bu toplantıda da yaklaşık 400 milyon liraya yakın bir bedeli yeni ve eski arkadaşlarımızın katkılarıyla almış bulunuyoruz. Bunu sözle değil, taahhütleriyle aldık. Geçmişte bunlar hep yaşanmış. Sözler verilmiş ondan sonra hiçbiri yerine gelmemiş.

Ben öyle yönetmedim bu işi. Bütün arkadaşlardan bir talebim oldu. Onlar da sağ olsun yerine getirdiler. Seçimde biz tekrar başkan olarak gelirsek dediğimiz sayılar, bağış olarak kulübün kasasına eklenecek. Bazı arkadaşlar borç diye adlandırıyor. Bunun da kırmızıyla altını çizeyim. 400 milyona yakın bir sayı, şahıslarından ya da şirketlerinden bağış olarak kulübe girecektir. Bugün bile birtakım arkadaşların katkısı olmuştur."

"CENK TOSUN VE EMRE MOR'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması

Mehmet Kaya ara transfer için de hazırlıklarının olduğunu belirterek, Fenerbahçeli Cenk Tosun ve Emre Mor'la görüştüklerini söyledi.

Kaya, Galatasaray'dan bir futbolcu ile bir kaç yabancı oyuncu için de temasta olduklarını belirtti.