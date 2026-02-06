Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını gönderdiler

Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını gönderdiler
Yayınlanma:
Art arda gelen kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yolundan uzaklaşan Iğdır FK, 5 isimle yollarını ayırıyor.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Iğdır FK’da yaprak dökümü yaşanıyor. Şampiyonluk yarışından kopan yeşil-beyazlılarda, 5 isimle birden yollar ayrılıyor.

GİDECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Yerel basında çıkan haberlere göre Iğdır FK yönetimi, Burak Bekaroğlu, Antoine Conte, Aaron Suarez, Valentin Eysseric ve Dorin Rotoriu hakkında ayrılık kararı verdi.

yeni-boyutlu-taslak-1-3.jpg

IĞDIR FK KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Öte yandan Iğdır Fk, Tsunami, Atakan Çankaya, Florian Loshaj, Leandro Bacuna ve Marius Tresor Doh’u kadrosuna kattı.

Bahis oynayan kaleci Süper Lig'e gittiBahis oynayan kaleci Süper Lig'e gitti

ŞAMPİYONLUK YOLUNDAN UZAKLAŞTILAR

Iğdır FK geride kalan 23 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 34 puan toplayan Iğdır FK, 9. sırada kaldı. Iğdır FK son 7 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
Spor
Göztepe transfer yaptı: Nereden geldiği belli değil
Göztepe transfer yaptı: Nereden geldiği belli değil
Beşiktaş öyle bir transfer yaptı ki: Bu kaleci hiç oynamıyor!
Beşiktaş öyle bir transfer yaptı ki: Bu kaleci hiç oynamıyor!