Süper Lig hayalleri yıkılınca takımın yarısını gönderdiler
Art arda gelen kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yolundan uzaklaşan Iğdır FK, 5 isimle yollarını ayırıyor.
TFF 1. Lig’de mücadele eden Iğdır FK’da yaprak dökümü yaşanıyor. Şampiyonluk yarışından kopan yeşil-beyazlılarda, 5 isimle birden yollar ayrılıyor.
GİDECEK İSİMLER BELLİ OLDU
Yerel basında çıkan haberlere göre Iğdır FK yönetimi, Burak Bekaroğlu, Antoine Conte, Aaron Suarez, Valentin Eysseric ve Dorin Rotoriu hakkında ayrılık kararı verdi.
IĞDIR FK KİMLERİ TRANSFER ETTİ?
Öte yandan Iğdır Fk, Tsunami, Atakan Çankaya, Florian Loshaj, Leandro Bacuna ve Marius Tresor Doh’u kadrosuna kattı.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDAN UZAKLAŞTILAR
Iğdır FK geride kalan 23 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 34 puan toplayan Iğdır FK, 9. sırada kaldı. Iğdır FK son 7 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.