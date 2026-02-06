Bahis oynayan kaleci Süper Lig'e gitti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da Umut Keseci, Elazığspor maçının ardından kadro dışı bırakıldı. Keseci’nin maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakıldığı söylenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

EYÜPSPOR İLE ANLAŞTI

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un Umut Keseci ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Eyüpspor’un transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

BAHİS SORUŞTURMASINDA CEZA ALDI

Umut Keseci’nin ismi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturmasında çıkmıştı. Keseci bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

EYÜPSPOR BAŞKANININ TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız tutulandı. Tutuklamaların ardından TMSF, Eyüpspor’a kayyum atadı.

BU SEZON 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Umut Keseci, 5 maçta forma giydi. Kalesinde 9 gol gören Keseci, 1 maçta ise kalesini gole kapattı.