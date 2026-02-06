Bahis oynayan kaleci Süper Lig'e gitti

Bahis oynayan kaleci Süper Lig'e gitti
Yayınlanma:
Bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün ceza alan Umut Keseci, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaştı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da Umut Keseci, Elazığspor maçının ardından kadro dışı bırakıldı. Keseci’nin maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakıldığı söylenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

EYÜPSPOR İLE ANLAŞTI

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un Umut Keseci ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Eyüpspor’un transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

yazi-14.jpg

BAHİS SORUŞTURMASINDA CEZA ALDI

Umut Keseci’nin ismi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturmasında çıkmıştı. Keseci bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

EYÜPSPOR BAŞKANININ TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız tutulandı. Tutuklamaların ardından TMSF, Eyüpspor’a kayyum atadı.

TFF 2. Lig'in köklü kulübünü resmen küme düşürdüTFF 2. Lig'in köklü kulübünü resmen küme düşürdü

BU SEZON 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Umut Keseci, 5 maçta forma giydi. Kalesinde 9 gol gören Keseci, 1 maçta ise kalesini gole kapattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Spor
Kante'den ayağının tozuyla çocuklar için 14 milyon lira
Kante'den ayağının tozuyla çocuklar için 14 milyon lira
2. Lig ekibi şampiyonluğa giden rakibinin 10 numarasını aldı
2. Lig ekibi şampiyonluğa giden rakibinin 10 numarasını aldı