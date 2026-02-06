Süper Lig ekibinin adı değişti

Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, isim sponsorluğu konusunda ''Natura Dünyası'' ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Böylece kulübün ismi değişti ve ''Natura Dünyası Gençlerbirliği'' oldu.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, isim sponsorluğu için "Natura Dünyası" ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkentin Trendyol Süper Lig'deki temsilcisi Gençlerbirliği, kulübün ekonomik yapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında spor ve sporcuya her daim destek olan Natura Dünyası ile sezon sonuna kadar sürecek olan isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşmayla birlikte kırmızı-siyahlı başkent ekibi, sezon sonuna kadar 'Natura Dünyası Gençlerbirliği' adıyla mücadele edecek." denildi.

aa-20260206-40479162-40479161-genclerbirligi-isim-sponsorlugu-icin-natura-dunyasi-ile-anlasti.jpgBeştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasına Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Başkan Yardımcıları Ahmet Turgut ve Ali Osman Avşar, Tesisten Sorumlu Asbaşkan Ahmet Orkun Taştan, Disiplin Kurulu Üyesi Baran Öncü ile Natura Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Fırat katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Haydar Arda Çakmak, verdiği maddi, manevi desteklerle daima spor ve sporcunun yanında olduğunu hissettiren Natura Dünyası'na teşekkür ederek, bu tür işbirliklerinin kulübün sürdürülebilir başarısı için hayati önem taşıdığını vurguladı.

''BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ''

Başkan Çakmak yaptığı konuşmada, "Asırlık çınarımız Gençlerbirliği, Türk futbolunun en önemli değerlerinden biridir. Natura Dünyası gibi vizyoner bir markanın, bu yolda yanımızda olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu birliktelik sadece bir isim değişikliği değil, aynı zamanda hedeflerimize daha emin adımlarla yürümemizi sağlayacak bir güç birliğidir. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, destekleri için Natura Dünyası ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

''KURUMSAL BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ''

Natura Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Fırat ise törende yaptığı açıklamada, Türk sporunun yanında olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Natura Dünyası olarak spora ve sporcuya destek vermeyi kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu birlikteliğin Gençlerbirliği’ne şans getirmesini ve sezon sonunda hedeflenen başarılara ulaşılmasında pay sahibi olmayı temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Bu anlaşma Gençlerbirliği'nin ilk isim sponsorluğu anlaşması oldu.
