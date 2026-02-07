Süper Lig ekibi 103 yıl sonra ismini değiştirince ortalık karıştı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 'Natura Dünyası' ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. 1923 yılında kurulan Gençlerbirliği ilk kez isim sponsorluğu anlaşması yaparken bu karar camiada tepkilere yol açtı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, isim sponsorluğu için ‘Natura Dünyası’ ile anlaşmaya vardı. Kulüp binasında düzenlenen törenler imzalar atıldı.

50 MİLYON LİRA KAZANACAKLAR

Süper Lig’de sezonun kalan kısmında ‘Natura Dünyası Gençlerbirliği’ olarak mücadele edecek. Başkent ekibinin bu anlaşmadan 50 milyon lira gelir sağlayacağı öne sürüldü.

Kırmızı-siyahlılardan konuya dair yapılan açıklamada "Başkentin Trendyol Süper Lig'deki temsilcisi Gençlerbirliği, kulübün ekonomik yapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında spor ve sporcuya her daim destek olan Natura Dünyası ile sezon sonuna kadar sürecek olan isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşmayla birlikte kırmızı-siyahlı başkent ekibi, sezon sonuna kadar 'Natura Dünyası Gençlerbirliği' adıyla mücadele edecek” denildi.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Ancak bu anlaşma camiada büyük bir rahatsızlığa sebep oldu. 1923 yılında kurulan Gençlerbirliği’nin tarihi boyunca hiç isim sponsoru almadığını belirten taraftarlar ve camianın önde gelenleri, karara tepki gösterdi. Bunun Gençlerbirliği tarihine leke olduğunu belirten taraftarlar anlaşmanın iptal edilmesini istedi.

OYLAMA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz ay düzenlenen olağanüstü genel kurulda kulübün isim sponsorluğu dahil olmak üzere ticari iş birliklerine ilişkin yetkilendirmesine dair madde de oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda çoğunluğun oyuyla yönetime yetki verildi.

