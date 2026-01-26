Süper Lig ekibine başkan olur olmaz fiyatları indirdi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde başkanlığa seçilen Arda Çakmak verdiği kararla taraftarların desteğini kazandı.

BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILDI

Sezon başından beri yüksek bilet fiyatları nedeniyle eleştirilen Başkent ekibi, indirim yaptı. Daha önce 350, 450, 500, 750 ve 1000 liradan satılan biletler, 250, 300, 400 ve 1000 lira olarak belirlendi.

“TAKIMIMIZ SAHADA BİZ TRİBÜNDE”

Kararı sosyal medyadan duyuran Gençlerbirliği Basın sözcüsü Mehmet Şanal, “Takımımız sahada, biz tribünde Eryaman’da buluşalım, Gençlerbirliği’ni hep birlikte omuz omuza destekleyelim" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ RAKİP GAZİANTEP FK

Süper Lig’in 20. Haftasında Gençlerbirliği sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. 1 Şubat Pazar günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.