Fenerbahçe'den ayrılmak için şartı belli oldu: Kimse teklif yapmadı

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun planları içerisinde yer almayan En Nesyri’nin geleceği belirsizliğini koruyor.

JUVENTUS’A GİTMEDİ

Serie A ekiplerinden Juventus ve Fenerbahçe, oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya varmış ancak Faslı futbolcu ikna edilememişti.

BONSERVİSİYLE AYRILMAK İSTİYOR

TRT Spor’da yer alan habere göre En Nesyri’nin ayrılmak için şartı belli oldu. Golcü isim ancak bonservisiyle birlikte ayrılacağını bildirdi.

HENÜZ TEKLİF YOK

Bonservisini almak için henüz bir teklif gelmezken En Nesyri’nin önerildiği kulüplerden haber bekleniyor.

TARAFTARLARLA ARASI AÇIK

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan En Nesyri, 8 gol ve 1 asist kaydetti. Ancak oyuncunun kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle taraftarla arası açıldı.