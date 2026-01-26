Fenerbahçe'den ayrılmak için şartı belli oldu: Kimse teklif yapmadı

Fenerbahçe'den ayrılmak için şartı belli oldu: Kimse teklif yapmadı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği En Nesyri, bonservisiyle gitmek istediğini bildirdi. Ancak oyuncunun bonservisini almak için henüz bir teklif gelmedi.

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun planları içerisinde yer almayan En Nesyri’nin geleceği belirsizliğini koruyor.

JUVENTUS’A GİTMEDİ

Serie A ekiplerinden Juventus ve Fenerbahçe, oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya varmış ancak Faslı futbolcu ikna edilememişti.

en-nesyri5-750608.webp

BONSERVİSİYLE AYRILMAK İSTİYOR

TRT Spor’da yer alan habere göre En Nesyri’nin ayrılmak için şartı belli oldu. Golcü isim ancak bonservisiyle birlikte ayrılacağını bildirdi.

HENÜZ TEKLİF YOK

Bonservisini almak için henüz bir teklif gelmezken En Nesyri’nin önerildiği kulüplerden haber bekleniyor.

Galatasaray oyuncuyla anlaştı: Kulübü servet istediGalatasaray oyuncuyla anlaştı: Kulübü servet istedi

TARAFTARLARLA ARASI AÇIK

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan En Nesyri, 8 gol ve 1 asist kaydetti. Ancak oyuncunun kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle taraftarla arası açıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Spor
Galatasaray oyuncuyla anlaştı: Kulübü servet istedi
Galatasaray oyuncuyla anlaştı: Kulübü servet istedi
Juventus'tan geldi Süper Lig'de yapamadı: 3 milyona satışa çıktı
Juventus'tan geldi Süper Lig'de yapamadı: 3 milyona satışa çıktı