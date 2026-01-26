Galatasaray oyuncuyla anlaştı: Kulübü servet istedi

Ara transfer dönemi bitmeden takıma birkaç takviye daha yapmayı planlayan Galatasaray’ın sıradaki hedefi belli oldu.

OKAN BURUK PAPE GUEYE’Yİ İSTEDİ

Nijeryalı Gazeteci Buchi Laba'nın haberine göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Villarreal forması giyen Pape Gueye’nin transfer edilmesini istedi.

40 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Oyuncu ile temasa geçen Galatasaray yönetimi anlaşmaya varırken kulübüyle de görüşmeler başladı. İspanyol ekibinin 40 milyon euro bonservis istediği aktarılırken sarı-kırmızılılar, 30 milyon euroya işi bitirmek istiyor.

22 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Villarreal formasıyla 22 maça çıkan Senegalli orta saha, bin 552 dakika sahada kaldı. Pape Gueye bu sürede 2 gol ve 1 asist kaydetti.