Galatasaray'a 30 bin liraydı Fenerbahçe'ye 25 bin lira oldu

Kocaelispor'da Fenerbahçe maçında seronomiye çıkacak çocuklar için belirlenen fiyat belli oldu. Galatasaray maçında 30 bin liraydı. Fenerbahçe maçı için ise 25 bin liraya indirildi.

Kocaelispor'un 2 Şubat Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için seronomiye katılacak çocuklar için saptanan fiyat belli oldu.

Kocaelispor idmanına taraftar baskınıKocaelispor idmanına taraftar baskını

Kocaeli Gazetesi'nden Emre Orhan'ın haberine göre; Fenerbahçe karşılaşmasında, futbolcuların elini tutarak sahaya çıkacak çocuklar için belirlenen ücret 25 bin TL oldu.

GALATASARAY MAÇINDA FARKLIYDI

Kocaelispor'un daha önce oynadığı Galatasaray maçında ise seronomiye katılan çocuklar için 30 bin lira alınmıştı.
Yeşil siyahlı takımın ligde diğer takımlarla oynadığı maçlarda ise bu fiyatın 8 bin lira olduğu belirtildi.
Yönetimin büyük takımlarla oynanan maçlarda farklı tarife uyguladığı da ifade edildi.
Ücretlerin yüksekliğine rağmen, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray gibi maçlarda kontenjanların çok hızlı dolduğu ileri sürüldü.
Aileleri ücretlerini yatırınca çocuklar futbolcuların ellerinden tutarak sahaya çıkıyor ve seronomide önlerinde yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

