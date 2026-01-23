Süper Lig ekibinden gelen Caner Osmanpaşa Çorum'da yapamadı

Süper Lig ekibinden gelen Caner Osmanpaşa Çorum'da yapamadı
Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Kocaelispor'dan sezon başında transfer edilen Caner Osmanpaşa ile Çorum FK’nın yolları resmen ayrıldı.

Beklenen performans gelmedi! Çorum FK’da Caner Osmanpaşa ayrılığı yaşandı.
Sezon başında Kocaelispor’dan transfer edilen Caner Osmanpaşa, Çorum FK’da beklentileri karşılayamadı.
Tecrübeli stoper, forma giydiği dönemde istenilen katkıyı sağlayamayınca yönetim yeni bir karar aldı.

KADRODA REVİZYON

Ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Çorum FK, bir yandan da mevcut kadroda revizyona gidiyor. Bu kapsamda Osmanpaşa ile yollar ayrıldı.
Kırmızı - Siyahlı yönetim, Caner Osmanpaşa’ya kendisine kulüp bulması için izin verdi.
Böylece tecrübeli savunmacının Çorum FK’daki macerası kısa sürede sona ermiş oldu.

YENİ ADRESİ SÜPER LİG Mİ OLACAK?

Osmanpaşa’nın kariyerine hangi kulüpte devam edeceği henüz netlik kazanmadı.
Tecrübeli stoperin, tecrübesi ve Süper Lig geçmişi nedeniyle birçok kulübün radarına girmesi bekleniyor.

CANER OSMANPAŞA KİMDİR?

Caner Osmanpaşa 15 Ocak 1988, Trabzon doğumlu Türk futbolcudur.
Stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapmaktadır.caner.jpegFutbola Çağlayanspor altyapısında başlamış, ardından Akçaabat Sebatspor, Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Akhisar Belediyespor, Sivasspor ve Kocaelispor formaları giymiştir.
2025 yılında Çorum FK’ya transfer olmuştur.
Kariyeri boyunca Süper Lig ve 1. Lig’de birçok maçta görev almış, özellikle Akhisar Belediyespor ve Sivasspor dönemlerinde istikrarlı performansıyla dikkat çekmiştir.
1,82 m boyundadır ve tecrübeli bir savunma oyuncusu olarak tanınmaktadır.

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Spor
Fenerbahçe Kante teklifini belirledi: Son kez yapılacak
Fenerbahçe Kante teklifini belirledi: Son kez yapılacak
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Beşiktaş'ta kasaya 2.3 milyar TL girdi
Beşiktaş'ta kasaya 2.3 milyar TL girdi