Süper Lig ekibinden gelen Caner Osmanpaşa Çorum'da yapamadı

Beklenen performans gelmedi! Çorum FK’da Caner Osmanpaşa ayrılığı yaşandı.

Sezon başında Kocaelispor’dan transfer edilen Caner Osmanpaşa, Çorum FK’da beklentileri karşılayamadı.

Tecrübeli stoper, forma giydiği dönemde istenilen katkıyı sağlayamayınca yönetim yeni bir karar aldı.

KADRODA REVİZYON

Ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Çorum FK, bir yandan da mevcut kadroda revizyona gidiyor. Bu kapsamda Osmanpaşa ile yollar ayrıldı.

Kırmızı - Siyahlı yönetim, Caner Osmanpaşa’ya kendisine kulüp bulması için izin verdi.

Böylece tecrübeli savunmacının Çorum FK’daki macerası kısa sürede sona ermiş oldu.

YENİ ADRESİ SÜPER LİG Mİ OLACAK?

Osmanpaşa’nın kariyerine hangi kulüpte devam edeceği henüz netlik kazanmadı.

Tecrübeli stoperin, tecrübesi ve Süper Lig geçmişi nedeniyle birçok kulübün radarına girmesi bekleniyor.

CANER OSMANPAŞA KİMDİR?

Caner Osmanpaşa 15 Ocak 1988, Trabzon doğumlu Türk futbolcudur.

Stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapmaktadır. Futbola Çağlayanspor altyapısında başlamış, ardından Akçaabat Sebatspor, Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Akhisar Belediyespor, Sivasspor ve Kocaelispor formaları giymiştir.

2025 yılında Çorum FK’ya transfer olmuştur.

Kariyeri boyunca Süper Lig ve 1. Lig’de birçok maçta görev almış, özellikle Akhisar Belediyespor ve Sivasspor dönemlerinde istikrarlı performansıyla dikkat çekmiştir.

1,82 m boyundadır ve tecrübeli bir savunma oyuncusu olarak tanınmaktadır.