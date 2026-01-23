Çorum'dan Belçika'ya transfer oldu

TFF 1. Lig takımı Çorum FK, futbolcusu Kadir Seven'i Belçika'ya gönderdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Kadir Seven'in transferi için Belçika takımı SV Zulte Waregem ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Kadir Seven’in transferi konusunda Belçika temsilcisi SV Zulte Waregem ile anlaşma sağlanmıştır.

Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

2 SEZONDA 51 MAÇTA FORMA GİYDİ

22 yaşındaki Kadir Seven, Çorum FK'ya 2 sezon önce Giresunspor'dan gelmişti.

Defansta görev yapan Kadir Seven, Çorum FK'nın 2 sezonda 51 maçında forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 de gol attı.

Hüseyin Eroğlu Çorum FK'ya müjdeyi verdi

Zulte Waregem, Belçika'nın en üst liginde yer alıyor.