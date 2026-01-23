Çorum'dan Belçika'ya transfer oldu

Çorum'dan Belçika'ya transfer oldu
Yayınlanma:
Çorum FK, futbolcusu Kadir Seven için Belçika takımıyla anlaşma yapıldığını duyurdu. Kadir Seven, artık SV Zulte Waregem'de forma giyecek.

TFF 1. Lig takımı Çorum FK, futbolcusu Kadir Seven'i Belçika'ya gönderdiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Kadir Seven'in transferi için Belçika takımı SV Zulte Waregem ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Kadir Seven’in transferi konusunda Belçika temsilcisi SV Zulte Waregem ile anlaşma sağlanmıştır.
Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

2 SEZONDA 51 MAÇTA FORMA GİYDİ

22 yaşındaki Kadir Seven, Çorum FK'ya 2 sezon önce Giresunspor'dan gelmişti.
Defansta görev yapan Kadir Seven, Çorum FK'nın 2 sezonda 51 maçında forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 de gol attı.

Hüseyin Eroğlu Çorum FK'ya müjdeyi verdiHüseyin Eroğlu Çorum FK'ya müjdeyi verdi

Zulte Waregem, Belçika'nın en üst liginde yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Spor
Fenerbahçe maçı İngiliz basınında: Türkiye'de düşmanca atmosfer
Fenerbahçe maçı İngiliz basınında: Türkiye'de düşmanca atmosfer
Noa Lang'ın İstanbul'da kalacağı evi Mertens söyledi
Noa Lang'ın İstanbul'da kalacağı evi Mertens söyledi
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin hedefi Türkiye şampiyonluğu olmalı
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin hedefi Türkiye şampiyonluğu olmalı