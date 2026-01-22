Hüseyin Eroğlu Çorum FK'ya müjdeyi verdi

Çorum FK, 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, her maçın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "İnandığım ve bildiğim bir şey var. Beş ay sonra zaten Süper Lig'de olacağımız. Bunu niçin söylüyorum? Önceki yıllarda da bunu yaşadık. Şu an geldiğimiz nokta puan anlamında biraz fark olsa da önümüzdeki süreçte bunu kapatıp yukarılara çıkacağımız ve hedeflediğimiz Süper Lig'e ulaşacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Eroğlu şöyle devam etti:

"Bu hafta ile çıkışımızın başlayacağını düşünüyorum. Rakiplerin her biri zor. Geçtiğimiz hafta da bunu yaşadık zaten ama biz de güçlü bir takımız ve güçlü bir oyunu sahaya koyduğumuzda gerçekten bu ligin favorilerinden biri haline geliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bizim için bir başlangıç olacaktır bu maç.

Sarıyer, kendi sahasında son haftalarda başarılı bir takım ama bizim için artık rakibin önemi yok. Deplasman, iç saha fark etmeden her maçı kazanmak için sahada mücadele etmek, oynamak en önemli kriterimiz."

FUTBOLCULAR DA İDDİALI

Kırmızı-siyahlı ekibin oyuncularından Oğuz Gürbulak ise devre arası iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Bizim için eşik atlama maçı. Bu ligde bize rakipler ekstra motive oluyor. Onun da bilincindeyiz. Deplasmanlarda kazanamıyoruz açıkçası. Onu da kırmak istiyoruz. Bu maça ona göre hazırlanıyoruz. Motivasyonumuz yüksek. Bu maçı kazandıktan sonra seri yaparsak ilk 2'ye çok rahat girebileceğimizi düşünüyoruz. Bütün oyuncular çok kaliteli ama önemli olan takım olabilmek. Opsiyonumuz çok fazla. Bu bir avantaj ama takım olamazsak, birbirimize kenetlenemezsek, aile ortamını oluşturamazsak çok işe yarayacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Takımın forvet oyuncularından Danijel Aleksic de "Taraftarlarımız da bizi destekliyor. Bir araya gelme amacımız şampiyon olmak. Eğer şampiyon olmak istiyorsak performansımızı artırmamız lazım. Hedefimiz belli, bu sezon şampiyon olacağız" açıklamasında bulundu.