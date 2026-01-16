Çorum FK 8 dakikada işi bitirdi

Yayınlanma:
Güncelleme:
1. Lig'de oynanan Çorum FK - Adana Demirspor maçının ilk yarısı 1-1 biterken, Çorum FK 80. ve 88. dakika arasında bulduğu 3 golle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

1. Lig'in 21. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Adana Demirspor'u 4-1 yendi.

DETAYLAR

  • Stat: Çorum Şehir
  • Hakemler: Raşit Yorgancılar, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura
  • Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 65 Aleksic), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Mame Thiam (Dk. 85 Zubairu), Cemali Sertel (Dk. 60 Atakan Akkaynak), Üzeyir Ergün, Ahmed Ildız (Dk. 65 Samudio)
  • Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş, Diyar Zengin, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç (Dk. 79 Mert Menemencioğlu), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 86 Ali Arda Yıldız), Ahmet Yılmaz (Dk. 72 Ahmet Bolat), Toprak Bayar (Dk. 86 Kayra Saygan)
  • Goller: Dk. 6 Mame Thiam, Dk. 81 Oğuz Gürbulak, Dk. 83 Atakan Akkaynak, Dk. 88 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 22 Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor)
  • Sarı kartlar: Dk. 64 Attamah (Arca Çorum FK), Dk. 76 Eren Fidan (Adana Demirspor)

Kaynak:AA

