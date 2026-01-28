Süper Lig ekibi için denize sıfır tesis açıldı

Kocaelispor altyapısı için yenilenen Vinsan Altyapı Tesisleri'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kocaelispor'un, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Vinsan Altyapı Tesisleri tanıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tesislerde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, altyapıdan sporcu yetişmediği, şehrin çocukları takımda oynar hale gelmediği takdirde 1966’daki ruhu yakalama şanslarının olmadığını söyledi.

Kocaeli'de yetişmiş çok sayıda sporcu ve spor adamı olduğunu belirten Büyükakın, kentin kendi yağıyla kavrulacak bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Büyükakın, altyapı olmadan üstyapının sürdürülebilir bir başarıya imza atma şansını olmadığını vurgulayarak, "Özel yetenekler Kocaelispor altyapısına girmek için sıraya girdiklerinde, bize 'Kocaelispor altyapısında bizim çocuğumuz da yer alsın, oraya bizi de kaydettirin' diye telefonlar gelmeye başladığında demek ki bir şeyler doğru yapılıyor demektir" ifadelerini kullandı.

“KOCAELİSPOR TESİSİNİ TEMMUZ AYINDA AÇACAĞIZ”

Büyükakın, "Nasip olursa yaza da Kocaelispor'un tesislerini açacağız. Orası bambaşka bir yer olacak. Temmuz ayı gibi nasip olursa Kocaelispor'umuzun o muhteşem alanını açacağız. Kocaelispor'umuza yakışan bir tesis yeniden şehrimize kazandırılmış olacak" şeklinde konuştu.

2. Lig ekibi maça gitmek için eş dosttan yardım istedi: Evinde allak bullak oldu2. Lig ekibi maça gitmek için eş dosttan yardım istedi: Evinde allak bullak oldu

“KOCAELİSPOR’U HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Kocaelispor Başkanı Recep Durul ise altyapı güçlendikçe üst yapıyı da aynı oranda etkilediğini anlatarak, altyapıda gözle görülür gelişmelerin olduğunu kaydetti.

Yeşil-siyahlı ekibin, teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetiminde Süper Lig'de iyi durumda olduğunu belirten Durul, "Kocaelispor'u güçlendirmek ve hak ettiği yere getirmek için aynı anlayış ve düşünceyle elimizden geleni yapacağız. Başkanımız Tahir Büyükakın'ın uluslararası alanda bir futbol okulu hayali var, gelecekte de bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Konuşmaların ardından tesisin gezilmesiyle sona eren programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kocaelisporlu futbolcu Furkan Gedik ve Kocaelispor'un altyapı takımlarında forma giyen futbolcular katıldı.

Kaynak:AA

