2. Lig ekibi maça gitmek için eş dosttan yardım istedi: Evinde allak bullak oldu
Yayınlanma:
Takım otobüsü olmayan Yeni Mersin İdmanyurdu, maça şahsi veya eş dosttan istedikleri araçlarla gitti. Kahramanmaraş İstiklal Spor'u konuk eden Yeni Mersin İdmanyurdu, 6 golle mağlup oldu.
TFF 2. Lig’in 21. Haftasında Yeni Mersin İdmanyurdu sahasında Kahramanmaraş İstiklal Spor ile karşı karşıya geldi.
EŞ DOSTTAN BULDUKLARI ARAÇLA MAÇA GELDİLER
Karşılaşma öncesi bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Mali sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Yeni Mersin İdmanyurdu’nda takım otobüsü olmadığı için futbolcular, şahsi araçlarıyla maça geldi.
Arabası olmayan futbolcular ve teknik ekibin ise eş dosttan buldukları araçlarla stada geldiği kaydedildi.
KONUK EKİPTEN 6 GOLLÜ GALİBİYET
Mersin Stadyumu’nda oynanan mücadelede Kahramanmaraş İstiklal Spor, ev sahibini 6-0 mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig'in efsane kulüpleri 3. Lig'de karşılaşacak: Maça günler kala müjdeyi verdiler
PUAN DURUMU
1 maç eksiği olan Kahramanmaraş İstiklal Spor, 44 puanla 2. sırada yer aldı. 15 puandaki Yeni Mersin idmanyurdu ise 16. sırada kaldı.