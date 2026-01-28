Süper Lig'in efsane kulüpleri 3. Lig'de karşılaşacak: Maça günler kala müjdeyi verdiler

Süper Lig'in efsane kulüpleri 3. Lig'de karşılaşacak: Maça günler kala müjdeyi verdiler
Yayınlanma:
Altay'ı konuk edecek olan Eskişehirspor, rakibine jest yaptı. Kırmızı-siyahlılar deplasman tribünü bilet fiyatlarını rakip şehrin plaka kodu olan 35 TL olarak belirledi.

TFF 3. Lig’in 19. haftasında Eskişehirspor sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’in efsane takımlarının karşılaşacağı mücadele öncesi Eskişehirspor’dan jest geldi.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ 35 TL OLDU

31 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi Eskişehirspor, misafir tribün bilet fiyatlarını rakip şehrin plaka kodu olan 35 TL olarak belirledi.

Kırmızı-siyahlı yönetimin kararı Altay cephesi tarafından da memnuniyetle karşılandı.

İlkin Aydın gelecek sezon için kararını verdi: 2 yıllık imzayı attıİlkin Aydın gelecek sezon için kararını verdi: 2 yıllık imzayı attı

AYNI HAREKET ALTAY’DAN DA GELMİŞTİ

Ligin ilk yarısında oynanan maçta da Altay, bilet fiyatlarını rakip şehrin plaka kodu olan 26 TL olarak belirlemişti.

ESKİŞEHİRSPOR ŞAMPİYONLUĞA OYNUYOR

İlk 18 haftada 39 puan toplayan Eskişehirspor, ikinci sırada yer alıyor. 21 puandaki Altay ise 10. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Spor
2. Lig ekibi maça gitmek için eş dosttan yardım istedi: Evinde allak bullak oldu
2. Lig ekibi maça gitmek için eş dosttan yardım istedi: Evinde allak bullak oldu
İlkin Aydın gelecek sezon için kararını verdi: 2 yıllık imzayı attı
İlkin Aydın gelecek sezon için kararını verdi: 2 yıllık imzayı attı
Avrupalı firma Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı
Avrupalı firma Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı