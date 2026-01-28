Süper Lig'in efsane kulüpleri 3. Lig'de karşılaşacak: Maça günler kala müjdeyi verdiler
Yayınlanma:
Altay'ı konuk edecek olan Eskişehirspor, rakibine jest yaptı. Kırmızı-siyahlılar deplasman tribünü bilet fiyatlarını rakip şehrin plaka kodu olan 35 TL olarak belirledi.
TFF 3. Lig’in 19. haftasında Eskişehirspor sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’in efsane takımlarının karşılaşacağı mücadele öncesi Eskişehirspor’dan jest geldi.
DEPLASMAN TRİBÜNÜ 35 TL OLDU
31 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi Eskişehirspor, misafir tribün bilet fiyatlarını rakip şehrin plaka kodu olan 35 TL olarak belirledi.
Kırmızı-siyahlı yönetimin kararı Altay cephesi tarafından da memnuniyetle karşılandı.
İlkin Aydın gelecek sezon için kararını verdi: 2 yıllık imzayı attı
AYNI HAREKET ALTAY’DAN DA GELMİŞTİ
Ligin ilk yarısında oynanan maçta da Altay, bilet fiyatlarını rakip şehrin plaka kodu olan 26 TL olarak belirlemişti.
ESKİŞEHİRSPOR ŞAMPİYONLUĞA OYNUYOR
İlk 18 haftada 39 puan toplayan Eskişehirspor, ikinci sırada yer alıyor. 21 puandaki Altay ise 10. sırada bulunuyor.