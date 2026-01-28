Süper Lig'in efsane kulüpleri 3. Lig'de karşılaşacak: Maça günler kala müjdeyi verdiler

Altay'ı konuk edecek olan Eskişehirspor, rakibine jest yaptı. Kırmızı-siyahlılar deplasman tribünü bilet fiyatlarını rakip şehrin plaka kodu olan 35 TL olarak belirledi.