İlkin Aydın gelecek sezon için kararını verdi: 2 yıllık imzayı attı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin’in kaptanı İlkin Aydın’ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

İlkin Ayın ve sarı-kırmızılılar arasında bir süredir sözleşme görüşmeleri devam ederken taraftarlara güzel haber geldi.

İLKİN AYDIN 2 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Eski Açık’tan Can Bedel’in haberine göre taraflar arasında anlaşmaya varıldı. İlkin Aydın, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. İlkin Aydın’ın imzayı attığı belirtildi.

HULUSİ BELGÜ’NÜN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü’nün sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırmıştı, Belgü paylaşımında “Fenerbahçe İlkin Aydın’ı transfer etse nasıl olur?” demişti. Belgü’nün bu paylaşımı kısa sürede gündem olmuş ve Galatasaraylı taraftarlar sert tepki göstermişti.