Avrupalı firma Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı

Süper Lig’de şampiyonluk ve kümede kalmak için takımlar arasında kıran kırana bir mücadele devam ederken ilginç bir analiz geldi.

Euro Club Index isimli veri analiz sitesi, yapay zekayı kullanarak Süper Lig’i simüle etti. Analiz sonucunda, şampiyon ve küme düşecek takımlar açıklandı.

Manchester City Galatasaray işte ilk 11'ler: Türkiye uykusuz kalacak maçın saatine dikkat

GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK

Yapılan analiz sonucunda Galatasaray’ın 82 puanla sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı öne sürüldü. 79 puanla Fenerbahçe ikinci, 66 puanla Trabzonspor ise üçüncü olacak.

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

Euro Club Index’e göre, Fatih Karagümrük, 21 puanla ligi son sırada bitirecek. Onu 28 puanla Eyüpspor ve 32 puanla Kayserispor takip edecek. Kasımpaşa ise sadece 1 puan farkla küme düşmekten kurtulacak.