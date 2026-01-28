Manchester City Galatasaray işte ilk 11'ler: Türkiye uykusuz kalacak maçın saatine dikkat

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 8. hafta maçında bu gece deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Karşılaşma Türkiye'yi uykusuz bırakacak. Saat 23.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı kırmızılı takım, 10 puan topladı. Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer alıyor.

Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi.

HEDEF İLK 16

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.

Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de

Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.

Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde sonraki maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği karşılaşmada oynayamayacak.

MANCHESTER CİTY'DE 8 EKSİK

Manchester City'de 8 önemli futbolcu, Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi' nin 7. haftasındaki Bodo Glimt müsabakasında kırmızı kart gören İspanyol orta saha oyuncusu Rodri cezalı.

Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho'nun da sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı oynaması beklenmiyor. Ara transferde alınan Marc Guehi ile Antoine Semenyo da statü gereği kadroya giremeyecek.

MANCHESTER CİTY-GALATASARAY İŞTE İLK 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Aké, Aït-Nouri, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki, Foden, Haaland, Doku

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sané, Sara, Barış, Osimhen