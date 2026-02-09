Süper Lig ekibi dev holdinge satıldı: İlk iş formaya ismini bastı

Turgay Ciner’in sahibi olduğu Park Holding’e yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’ya kayyum atandı.

TMSF, Halil İbrahim Akyıldız, Adnan Gün, Özgür Çağlayan, Fatma Sevil kanar, Emre Ertaş, Canan Yılmaz, Ömer Faruk Karaaslan ve Tuba Aydın’ı Kasımpaşa’ya kayyum olarak atadı. CEO’luk görevine ise Ceyhun Kazancı getirildi.

KAZANCI HOLDİNG KASIMPAŞA’YI SATIN ALDI

Aylardır kayyum yönetiminde olan Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu. TMSF ile anlaşmaya varan Kazancı Holding, Süper Lig ekibini satın aldı.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı

DAVUT DİŞLİ BAŞKAN OLACAK

Kulüp başkanlığına ise Davut Dişli’nin oturacağı kaydedildi. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı’nın kuzeni olan Ceyhun Kazancı’nın ise görevinde kalması bekleniyor.

Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu

CİNER GİTTİ YERİNE AKSA GELDİ

Kasımpaşa’yı satın alan Kazancı Holding’in ilk hamlesi formalardaki ‘Ciner’ sponsorluğunu kaldırmak oldu. Ciner’in yerine Kazancı Holding şirketlerinden Aksa’nın logosuna yer verildi.

Aksa forma göğüs sponsoru oldu

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE ÇOK KONUŞULDULAR

Ara transfer dönemini kayyum yönetiminde geçiren Kasımpaşa, yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. İstanbul ekibi, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, Cenk Tosun, Eyüp Aydın ve Kerem Demirbay gibi isimleri kadrosuna kattı.