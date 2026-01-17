Sultanlar Ligi'ne sarışın bomba: Camilla geliyor

Vodafone Sultanlar Ligi'ne bu kez Alman bir yıldız geliyor. Eczacıbaşı Dynavit'in İtalya'da oynayan Camilla Weitzel ile gelecek sezon için anlaştığı bildirildi.

Vodafone Sultanlar Ligi'ne şimdi de Almanların sarışın bombası olarak bilinen Camilla Weitzel geliyor.
Voleybol Plus'ın haberine göre Eczacıbaşı Dynavit, orta oyuncu olarak görev Camilla Weitzel ile gelecek sezon için anlaştı.
İtalya'nın Scandicci takımında oynayan 25 yaşındaki Camilla'nın kariyerinde CEV Kupası ve Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu bulunuyor.

whatsapp-image-2026-01-17-at-13-47-39.jpeg

1.95 boyundaki Scandicci'den önce yine İtalya'nın Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia takımında forma giyiyordu.

Sultanlar Ligi'ne bomba transfer: Vanja geliyorSultanlar Ligi'ne bomba transfer: Vanja geliyor

Alman Milli Takımı'nın da değişmez oyuncusu olan Camilla, Eczacıbaşı Dynavit'in gelecek sezon için anlaştığı 2. Scandiccili voleybolcu olacak.

ANTROPOVA DA "EVET" DEMİŞTİ

Eczacıbaşı Dynavit, yine Scandicci takımında oynayan Ekaterina Antropova ile de anlaşmıştı.
Scandicci'den Maja Ognjenovic, Antropova'nın transferini şu sözlerle doğrulamıştı:

whatsapp-image-2026-01-17-at-13-46-51.jpeg

"Antropova'nın Eczacıbaşı'nda oynayacağı bir sır değil; ilk ve en büyük transferler gerçekleşmeye başladı. Ekaterina’ya gelince, bu onunla üçüncü sezonum; şu an 22 yaşında ve şimdiden büyük bir oyuncu. Her alanda nasıl geliştiğinin canlı şahidiyim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

