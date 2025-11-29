Şota Arveladze: Futbol bazen sizi zor durumda bırakabiliyor

Yayınlanma:
Süper Lig'de Başakşehir'e 3-1 kaybeden Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Başakşehir'e 3-1 yenildikleri maçın ikinci yarısında iyi oynamalarına rağmen galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

Gürcü teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''RAKİP TAKIMI TEBRİK EDERİM''

Rakiplerinin kaliteli bir takım olduğunu aktaran Arveladze, "Başakşehir, topa çok sahip olan bir takım. Bunun için önde baskı yapmaya çalıştık. Arkada alan bırakma riskini aldık. İlk yarıda çok pozisyon vermesek de devreye 2-0 geride girdik. İkinci yarı reaksiyon vererek maça döndük. Pozisyonlara girdik ama golleri atamadık. Sonuçta kazanamadık. Rakip takımı tebrik ederim." diye konuştu.

''ZOR DURUMDA BIRAKABİLİYOR''

Portekizli futbolcu Cafu'nun sakatlanarak 14. dakikada çıkmasının performanslarını etkilediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Cafu'nun yerine giren Cem'i 65. dakikada çıkarmam taktiksel bir şeydi. Onun performansıyla alakalı değildi. Haris ve Cafu gibi orta sahaların olmaması bizi etkiledi. Futbol bazen sizi zor durumda bırakabiliyor. İkinci yarı daha çok mücadele ettik. Karşımızda da kaliteli bir takım vardı. Girdikleri pozisyonlarda affetmediler." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

