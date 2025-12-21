Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 18-21 Aralık tarihleri arasında İzmit’teki Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonaya 36 kulüpten 160 sporcu katıldı. Son 7 yıldır üst üste Türkiye şampiyonu olan ve Türkiye’yi çok sayıda uluslararası organizasyonda temsil eden milli sporcu Burak Demirboğa, organizasyonda son kez piste çıktı.

Üç sporcunun mücadele ettiği Büyük Erkekler kategorisinde; Demirboğa ikinci olurken, Alp Eren Özkan birinci, Enes Demirci üçüncü oldu. Böylelikle Demirboğa, artistik buz patenine başladığı pistte, sporcu olarak son performanslarını sergileyerek jübilesini yaptı.

"SON PERFORMANSIM: HÜZÜN VAR"

6 yaşından bu yana sporun içinde olduğunu belirten Burak Demirboğa, “Son yarışmam çok heyecanlıydı. Kendi şehrimde olması daha da heyecan vericiydi. Çok mutluyum ve gururluyum. Son performansım olduğu için biraz da hüzün var. Yine elimden gelen performansı sergiledim. Güzel bir yarışmaydı. Hocama da çok teşekkür ederim 25 yıldır beni çekti, çalıştırdı. Teknik olarak hatalarım vardı en iyi performansımı sergileyemedim. Büyük ihtimalle şu anki rakibim üzerimde tamamlar. Daha iyisini yapabilirdim. Bugün kısmet olmadı elimden bu geldi yine de mutluyum” dedi.