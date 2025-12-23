Son olarak Beşiktaş'ta oynadı: Fenerbahçe havada kaptı
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2023-2025 yıllarında da sarı-lacivertli formayı terleten Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic'i yeniden kadrosuna kattı.
FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2023-2025 yılları arasında formamızı başarıyla terleten, kazandığımız tarihi başarılarda pay sahibi olan Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
SON OLARAK BEŞİKTAŞ'TA OYNADI
Deneyimli basketbolcu, son olarak Beşiktaş BOA forması giydi.
Beşiktaş, Milic'in ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
''Teşekkürler Nikolina Milic
Beşiktaş BOA Takımımıza sezon başında katılan Nikolina Milic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Nikolina Milic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz''
Kaynak:Haber Merkezi / AA