Son olarak Beşiktaş'ta oynadı: Fenerbahçe havada kaptı
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Beşiktaş'tan ayrılan Nikolina Milic'i yeniden renklerine bağladı.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2023-2025 yıllarında da sarı-lacivertli formayı terleten Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic'i yeniden kadrosuna kattı.

Milic Fenerbahçe'ye geri döndü

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2023-2025 yılları arasında formamızı başarıyla terleten, kazandığımız tarihi başarılarda pay sahibi olan Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'tan Milic'e: Teşekkürler

SON OLARAK BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Deneyimli basketbolcu, son olarak Beşiktaş BOA forması giydi.
Beşiktaş, Milic'in ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
''Teşekkürler Nikolina Milic
Beşiktaş BOA Takımımıza sezon başında katılan Nikolina Milic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Nikolina Milic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz''

