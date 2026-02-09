Son dakika | Erman Toroğlu serbest bırakıldı

"Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Erman Toroğlu, hakim karşısına çıktı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Erman Toroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Erman Toroğlu savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Açıklamaları yapma amacım işim gereğince kamuoyunu bilgilendirmekti. İfademde belirttiğim gibi tarafların bu görüşmenin detaylarını açıklamaları gerektiğini canlı yayında belirttim. Nitekim bu görüşme içeriğini diğer kulüplerde merak etmektedir.

Ben bu açıklamayı yapmadan önce ne TFF Başkanı ne de Galatasaray Kulübü Başkanı ile iddiaların içeriği ile ilgili bir görüşme gerçekleştirmedim. Canlı yayından sonra da kaynaklarımla da haricen bir görüşme gerçekleştirmedim. Galatasaray Kulübü başkanın daha önce basına verdiği açıklamaları okuduğumuz da kamuoyunun da görüşme içeriklerine ilişkin bir merak söz konusuydu.

Ben de duyduklarımı söyledim. Ben bu açıklamayı spor yorumcusu olmam sebebiyle kamuoyuna açıkladım. Benden başka spor yorumcularının da belirtmiş olduğu konuya ilişkin açıklamaları mevcuttur. Ancak bu görüşmeye ilişkin benim belirttiğim hususları belirtip belirtmediklerine dair herhangi bir bilgi sahibi değilim.

Son dakika | Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

"BANA DEĞİL ONLARA SORUN"

Erman Toroğlu adliyeden ayrıldığı sırada yaptığı açıklamada ise "Bana soracaklarınızı TFF Başkanı ve Galatasaray Başkanı'na sorun" dedi.

Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca da Var" programının ilk yayınında konuşan Erman Toroğlu, Dursun Özbek ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Toroğlu, Özbek'in Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmede şampiyonluğa yardım etmesini istediğini söylemişti. Toroğlu, "Dursun Özbek, Federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? 'Sakın aramızda konuşulanı açıklama' dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Federasyon başkanına diyor ki Dursun başkan 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü. içerden de baskı var. bize yardım ol destek çık gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir. Haa bir kulüp başkanı gider başkan biz şampiyonluğa oynuyoruz bize doğru dürüst hakem ver diyebilir" sözlerini sarf etmişti.