İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Açıklamada Erman Toroğlu'nun ifadesinde iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgileri aktardığı belirtildi. Toroğlu, ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"BANA DEĞİL ONLARA SORUN"

Adliyede kısa bir açıklama yapan Erman Toroğlu, "Bana soracaklarınızı TFF Başkanı ve Galatasaray Başkanı'na sorun" dedi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası bakımından re'sen soruşturma işlemine başlanılmıştır.

Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir.

ERMAN TOROĞLU'NA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Soruşturmanın Toroğlu'nun Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu hakkındaki iddiası nedeniyle açıldığı belirtiliyor. Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca da Var" programının ilk yayınında konuşan Erman Toroğlu, Dursun Özbek ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında çarpıcı bir iddiada bulunmuştu.

Toroğlu, Özbek'in Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmede şampiyonluğa yardım etmesini istediğini söylemişti. Toroğlu, "Dursun Özbek, Federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? 'Sakın aramızda konuşulanı açıklama' dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Federasyon başkanına diyor ki Dursun başkan 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü. içerden de baskı var. bize yardım ol destek çık gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir. Haa bir kulüp başkanı gider başkan biz şampiyonluğa oynuyoruz bize doğru dürüst hakem ver diyebilir" demişti.