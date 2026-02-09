Erman Toroğlu'nun bu sözleri ortalığı karıştıracak: Dursun Özbek'in Hacıosmanoğlu'ndan en istediğini açıkladı

Erman Toroğlu'nun bu sözleri ortalığı karıştıracak: Dursun Özbek'in Hacıosmanoğlu'ndan en istediğini açıkladı
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmeyle ilgili ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Toroğlu, Özbek'in Hacıosmanoğlu'ndan ne istediğini açıkladı.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, katıldığı canlı yayında ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Toroğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki görüşmeyle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu: Okan Buruk köpeksiz köyde değneksiz geziyorErman Toroğlu: Okan Buruk köpeksiz köyde değneksiz geziyor

Özbek, aralık ayında İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yapmıştı. Daha sonra Hacıosmanoğlu'na seslenen Özbek, "Sakın ha aramızdakileri anlatma! Bu burada kalsın, asıl işimize dönelim. Eğer çıkarda aramızda konuştuklarımızı anlatırsan, bende çıkar herşeyi ifade ederim" demişti.

"BİZE YARDIMCI OL, DESTEK ÇIK"

Erman Toroğlu, programda şu ifadeleri kullandı:
"Dursun Özbek, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? 'Sakın aramızda konuşulanı açıklama' dedi.
Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Federasyon başkanına diyor ki Dursun başkan 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü. içerden de baskı var. bize yardım ol destek çık gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir.
Haa bir kulüp başkanı gider başkan biz şampiyonluğa oynuyoruz bize doğru dürüst hakem ver diyebilir."

"OSİMHEN'İ ATAMADIN!"

Toroğlu, daha sonra Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemini de Osimhen nedeniyle eleştirdi ve şunları söyledi:
"Mesela bugünkü maçta Osimhen'e sarı krart gösterdi. Sonra Osimhen hakemi eliyle itti. Osimhen'i atamadın. Yarın öbür gün başka bir futbolcuyu bu nedenle atarsan ben seni ne yaparım? İşte bunlar hakem olamıyorlar. Sen çal düdüğü ya aslanlar gibi. Seni istemesin Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş istanbula! Ne kaybedersin? Seni istemesinler ya. Elleri mecbur sonunda seni istemeye."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

