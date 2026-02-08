Erman Toroğlu: Okan Buruk köpeksiz köyde değneksiz geziyor

Yayınlanma:
Rizespor - Galatasaray maçına dair konuşan Erman Toroğlu, Türkiye'de yetenekli teknik direktör olmadığını savundu. Toroğlu, Okan Buruk'un hatırlatılması üzerine “Köpeksiz köyde değneksiz geziyor” cevabını verdi.

Süper Lig’de oynanan Çaykur Rizespor – Galatasaray maçında dair değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu Okan Buruk’a yüklendi.
“Maç Varsa Erman Hoca Da Var” programında konuşan Erman Toroğlu, Türkiye’de yetenekli teknik direktör olmadığını dile getirdi.

ERMAN TOROĞLU’NDAN OKAN BURUK ÇIKIŞI

Sunucunun “Okan Buruk var Süper Lig’de 3 senedir şampiyon oluyor” demesi üzerine Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak bir çıkış geldi.
Erman Toroğlu, Türkiye’deki en başarılı teknik adam olarak gösterilen Okan Buruk için, “Köpeksiz köyde değneksiz geziyor” diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Toroğlu, Galatasaray’ın harcadığı parayla oynadığı oyunun da denk olmadığını ekledi.

6a738846cc0844d3b1d2dbe28ee42c64.jpeg

“MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRABİLECEK TÜRK HOCA YOK”

Erman Toroğlu ayrıca Türkiye’de milli takımı çalıştırabilecek bir teknik direktörün olmadığını dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

