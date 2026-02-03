Son 3 maçta 18 gol yediler "Hakemler canımıza kıyıyor" dediler

Sakarya 1. Amatör D Grubu'nda yer alan Taraklıspor, ligin ikinci yarısına Karapürçekspor'u 3-1, Hacımercanspor'u 3-0 ve Atılganspor'u 2-0 yenerek başladı.

Ancak son 3 maçta işler tersine döndü. Taraklıspor, Erdoğdugücüspor'a 7-1, Söğütlüspor'a 5-1 bu haftada Sakarya Caddesi Spor'a 6-1 mağlup oldu.

Taraklıspor yönetimi Medyabar'dan Murat Diri'nin haberine göre faturayı hakemlere kesti.

"VİCDANLI HAKEM OLSUN HER HAFTA 5 YİYELİM"

Taraklıspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Taraklıspor'umuz yıllardır katıldığı Sakarya Amatör küme karşılaşmalarında hep ön plana centilmenliği ile çıkmıştır. Ligin 2.devresine çok güzel başlayan takımımızı son üç haftadır resmen katlediyorlar.

Bu sezon 11 karşılaşmada 19 gol kaydettik son üç haftada ise sadece 3 gol kaydedebildik.

Yine bu sezon 11 karşılaşmada kalemizde sadece 20 gol görürken son üç haftada ise kalemizde tam 17 gol gördük.

Taraklıspor'un tarihinde bu kadar çok kırmızı kart olan bir sezon yoktur. Bu sezon şuana kadar takımımızda tam 7 futbolcu kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Arifiye Atılganspor karşılaşmasında 2 futbolcumuz kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve 3-1 mağlup olduk.

Söğütlüspor karşılaşmasında 1 futbolcumuz kırmızı kart gördü ve 1-0 mağlup olduk.

Ligin 2.devresinde 2 futbolcumuz kırmızı kart ile yine oyun dışı kaldı ve 5-1 mağlup olduk.

Bu hafta da Sakarya Caddesi Spor karşılaşmasında yine 2 futbolcumuz kırmızı kart ile hakem tarafından oyun dışı bırakıldı ve takımımız 6-1 mağlup oldu.

İstatistikler ortada. Nedir bu Taraklıspor düşmanlığı. Biz her sezona centilmence futbol oynamanın peşinde olduğumuzu her platformda belirtiyoruz.

Ama hakemlerimiz maalesef her hafta canımıza kıyıyorlar. Ama artık yeter diyoruz. Hele son 3 haftada kasti olarak verilen kırmızı kartlar ve yanlış kararlar bizi çileden çıkarttı.

İnşallah bu haftadan itibaren vicdanlı hakemlerle karşılaşmalarımızı oynamak istiyoruz. Vicdanlı hakem olsun isterse her hafta 5 yiyelim önemli değil yeter ki vicdanlı hakemler olsun."