TFF 1. Lig'de haftanın önemli maçında Iğdır sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.

Karşılaşma bugün saat 14.30'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig’in 2025 - 2026 sezonu heyecanı sürerken, Sakaryaspor taraftarları deplasman yolculuğunda büyük bir aksilik yaşadı.

Takımlarını yalnız bırakmak istemeyen yeşil-siyahlı taraftarlar, Iğdır FK ile oynanacak maç için cumartesi gününden karayoluyla yola çıkarken Erzurum’da mahsur kaldı.

1800 KM'LİK YOL

3 gündür 1800 kilometrelik yolda, -20 derecelik havada Iğdır'a ulaşmaya çalışan Sakaryaspor taraftarları bugün oynanacak maça yetişmek için büyük uğraş veriyor.

3.5 SAAT BEKLEDİLER

Madyabar'ın edindiği bilgilere göre, taraftar grubu Erzurum’da ilerleyemedi ve yaklaşık 3,5 saat boyunca aynı bölgede beklemek zorunda kaldı. Bu durum, taraftarların Iğdır’a zamanında yetişip yetişemeyeceği konusunda endişe yarattı.

MAÇ SAAT 14.30'DA

Sakaryaspor’un bugün saat 14.30’da Iğdır Şehir Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşma öncesinde yaşanan bu aksiliğe rağmen, taraftarlar takımlarını desteklemek için Iğdır’a ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.