Sivasspor'dan bahis açıklaması: Kesin değil

İsmi bahis oynayan teknik direktörler listesinde yer alan ve PFDK'ya sevk edilen Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak için Kırmızı Beyazlı ekipten açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında yürüttüğü inceleme doğrultusunda, aralarında birçok kulübün teknik sorumlusunun da bulunduğu 108 teknik sorumlu hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) tedbirli sevk kararı alındı.
Bu isimler arasında Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da yer aldı.

SİVASSPOR'DAN BAHİS AÇIKLAMASI

Sivasspor konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Kırmızı Beyazlı kulüp, kamuoyuna yaptığı duyuruda sürecin idari nitelikte olduğunu vurguladı.
İşte Sivasspor'un açıklamasında öne çıkan ifadeler:

  • Söz konusu sevk işlemi, nihai bir karar veya kesinleşmiş bir hüküm niteliği taşımamaktadır.
  • İlgili talimatlar çerçevesinde yürütülen idari bir süreçtir.
  • Konuya ilişkin hukuki ve idari süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir.
  • TFF ve ilgili kurulların değerlendirmeleri sonucunda alınacak kararlar beklenecektir.
  • Sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Sivasspor, süreci yakından takip ederek resmi kararın ardından yeni bir açıklama yapacağını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

