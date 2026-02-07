Sivasspor Amedspor maçının VAR hakemleriyle ilgili ortalığı karıştıracak iddia

TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Sivasspor-Amedspor maçı 1-1 sonuçlanmıştı. Sivasspor Kulübü, Amedspor'un golünün ofsayt olduğu gerekçesiyle büyük tepki göstermiş, hatta bu maçın ardından VAR hakemlerinin istifa ettiği bile ileri sürülmüştü.

TRT spikerinden Sivasspor Amedspor maçıyla ilgili olay iddia

Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, şu açıklamayı yapmıştı:

"Mecnun başkanımla (Otyakmaz-TFF Başkan Vekili) konuştum. VAR hakemleri Serkan Çimen ve Alper Çetin istifalarını verdiler. Gerekli işlemler yapıldı. Hakemlerin daha dikkatli olması lazım. Art niyet sezdiğimiz anda tüylerimiz diken diken oluyor. O noktada biz üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Bugün gereken yapıldığı için mutluyuz, iki puanımız gitti."

"ZORLA İSTİFA ETTİRİLDİLER" İDDİASI

Gazeteci Cemal Ersen, bu gelişmenin ardından Milliyet'teki yazısında hakemlerin zorla istifa ettirildiklerini ileri sürmüştü. Ersen, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Amedspor'un attığı golde yanlış çekilen ofsayt çizgisi, Riva'daki VAR ve AVAR hakemlerinin trajik sonunu hazırladı.

Sanki hakemler ilk defa hata yapıyor. Bu ne ilk ne son... Ancak konu Sivasspor, daha doğrusu Futbol Federasyonu başkan vekili Mecnun Otyakmaz'ın yıllarca başkanlığını yaptığı kulüp ise, orada duracak ve en ağır bedeli ödeyeceksiniz!

Soruyorum beylere; dünyanın neresinde bir hakemin istifa ettiği bir kulüp başkanı tarafından açıklanabilir?

Neredeyse üzerinden yedi gün geçti. Futbol Federasyonu'nda bir Allah'ın kulu çıkıp da Sivasspor Başkanı'nı yalanlamadı. VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR'daki Serkan Çimen'in görevlerine son verildiğini ifade edemedi.

Merkez Hakem Kurulu başkanlığı koltuğunda oturan zat, korkusundan mı yoksa çaresizliğinden midir bilinmez, "Evet hakemlerimiz kendi rızalarıyla istifa etmiştir" deme cesareti gösteremedi.

Neden? Çünkü Çetin ve Çimen zorla istifa ettirildiler."

"HANİ İSTİFA ETMİŞLERDİ"

Ancak bu gelişmelerden 2 hafta sonra hakemlerin istifa etmedikleri ortaya çıktı. Cemal Ersen, yine Milliyet'te şunları yazdı:

"Hatırlayın, iki hafta önce oynanan Sivasspor- AMED Spor maçı sonrası kıyamet kopmuştu.

Konuk takımın attığı golde çizilen tartışmalı ofsayt çizgisi, VAR ve AVAR hakemlerinin sonunu hazırlamıştı.

Hakemlerin istifasını duyurmak ise tuhaf biçimde Sivasspor kulübü başkanı Burak Özçoban’a düşmüştü.

Ne demişti Özçoban; “Mecnun başkan ile görüştüm. VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen gereğini yapıp istifa ettiler.”

Daha garibi; 11 gündür ne TFF başkan vekili Mecnun Otyakmaz ne MHK başkanı zat, konuyla ilgili tek satır açıklama yaptı.

Dün baktım federasyon sitesine. İstifa ettikleri iddia edilen Alper Çetin VAR, Serkan Çimen ise hâlâ süper lig yardımcı hakemi olarak duruyor. Niye?

Sevsinler sizin kurumsal yapınızı ve anlayışınızı. Astığım astık, kestiğim kestik diyenler. Hadi çıkıp açıklayın, neymiş bu skandalın aslı astarı!"