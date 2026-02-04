Sezgin Tanrıkulu'ndan TFF'ye Amedspor tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Amedspor'un ve futbolcusu Çekdar Orhan'ın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki gösterdi.

TFF'den Amedspor'a kötü haber: Kulübün açıklamasından sonra geldi

Futbolcunun gerçekleştirdiği "saç örme" hareketinin rastgele ya da provokatif bir eylem olmadığını belirten Tanrıkulu, bu sembolün IŞİD tarafından katledilen bir kadının ardından kadınlara yönelik vahşete karşı bir itiraz sembolü olarak doğduğunu söyledi.

"BU HUKUKSUZ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Sezgin Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir futbolcunun, sahada attığı gol sonrası bu sembolik hareketi yapmasının ideolojik propaganda olarak değerlendirilmesi; hem tarihsel gerçekliğin inkarıdır hem de kadınlara yönelik insanlık suçlarına karşı gösterilen dayanışmanın kriminalize edilmesidir. Bu yaklaşım, hukuki olmaktan ziyade siyasal ve ayrımcı bir refleksin ürünüdür. Futbol sahaları, toplumsal travmaların inkar edildiği değil; barışın, hafızanın ve dayanışmanın güçlendiği alanlar olmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve PFDK’yi, Anayasaya, ifade özgürlüğüne, insan haklarına ve evrensel spor hukukuna uygun davranmaya çağırıyorum. Bu hukuksuz sürecin takipçisi olacağız; hafızayı, dayanışmayı ve insan onurunu savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."