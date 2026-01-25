Servet Çetin maç sonu patladı: Süper Lig'e çıksınlar diye düğmeye basılmış

Çorum FK'ya 2-1 kaybeden Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin, hakem kararlarına isyan etti.

1. Lig’in 22. haftasında Sarıyer sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip, 2-1 galip geldi.

Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 41 (P) ve 90+6’da (P) Mame Thiam kaydetti. Sarıyer’in tek golü ise 90+8’de Metehan Mert’ten geldi.

"BİRİLERİ ÇORUM ÇIKSIN DİYE DÜĞMEYE BASMIŞ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sarıyer teknik direktörü Servet Çetin, hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Aslında çok sinirliydim, sakinleştim. Çorum gerçekten çok kaliteli bir ekip. Süper Lig takımı gibi, alternatifli kadrosu var. Maalesef birileri düğmeye basmış Çorum çıkacak, çıksın diye. Can çekişiyoruz burada. Tamam çıkaracaksanız Çorum’u çıkarın ama takımların canını yakmayın. Belli oldu, Çorum çıkacak zaten. Ümit Öztürk bugün VAR’daki hakem, oldum olası kendisini beğenmiyordum. Hakemler maçların skorlarına karar veriyorlar, skorlara etki ediyorlar. Net ve açık söylüyorum bunu. Burada sakin konuşuyorum, ceza almamak için de elimden geleni yapıyorum ama insanların da bir sabrı var. Çorum FK takımı zaten bizden üstün. Eze eze bizi yensinler, kazansınlar, bunda problem yok ama ilk penaltıda orta hakem söylemesine rağmen VAR ısrarla çağırıyor. Penaltıyı verdirecek ya, ısrarla çağırıyor o yüzden. Bizim Camara’nın pozisyonunda kırmızı kartı niye vermiyorsun rakibe? Ümit Öztürk niye girmiyorsun devreye? İstediğin takıma giriyorsun, istediğine girmiyorsun. Net söylüyorum; Türk futbolundan hiçbir şey olmaz; ne Süper Lig’den ne bu ligden hiçbir şey olmaz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

