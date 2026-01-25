Fenerbahçe ile anlaşamadılar: Transfer iptal oldu

Fenerbahçe ile anlaşamadılar: Transfer iptal oldu
Yayınlanma:
Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini, Fenerbahçe ile anlaşamadıklarını belirterek En Nesyri'yi transfer etmekten vazgeçtiklerini duyurdu.

Napoli ile karşılaşacak olan Juventus’ta eski futbolcu ve kulüp yöneticisi Giorgio Chiellini, En Nesyri transferine dair açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a Chiellini, Fenerbahçe ile anlaşamadıklarını belirterek transfer görüşmelerinin durdurulduğunu duyurdu.

giorgiochiellini.jpg

"TRANSFER DOSYASI KAPANMIŞTIR"

Chiellini açıklamasında "En-Nesyri, transferin formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Bu şartlar altında bizim için bu transfer dosyası kapanmıştır, çünkü oyuncuyu bonservisiyle almak istemiyoruz” sözlerini sarf etti.

Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık: Sahaya çıkamayacakGöztepe maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık: Sahaya çıkamayacak

28 MAÇTA 8 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkan Faslı futbolcu, 8 gol ve 1 asist kaydetti. Ancak oyuncu ile taraftarların arası açıldı. Bu nedenle hem sarı-lacivertliler hem de En Nesyri ayrılığa sıcak bakıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

