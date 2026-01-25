Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık: Sahaya çıkamayacak
Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Edson Alvarez, Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lig'de Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe'de sürpriz bir değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertliler, ağrıları nedeniyle Edson Alvarez'in kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
- Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakârlık yaparak forma giymiştir.
- Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır.
CİHAN AYDIN YÖNETECEK
Chobani Stadyumu'dna oynanacak olan Fenerbahçe - Göztepe maçı saat 20.00'de başlayacak Maçı, Cihan Aydın yönetecek.
