Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık: Sahaya çıkamayacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Edson Alvarez, Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'de Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe'de sürpriz bir değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertliler, ağrıları nedeniyle Edson Alvarez'in kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

  • Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakârlık yaparak forma giymiştir.
  • Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır.

Fenerbahçe maçı öncesi Göztepe'ye şok: Kadrodan çıkarıldılarFenerbahçe maçı öncesi Göztepe'ye şok: Kadrodan çıkarıldılar

CİHAN AYDIN YÖNETECEK

Chobani Stadyumu'dna oynanacak olan Fenerbahçe - Göztepe maçı saat 20.00'de başlayacak Maçı, Cihan Aydın yönetecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

