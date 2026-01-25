Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık: Sahaya çıkamayacak

Süper Lig'de Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe'de sürpriz bir değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertliler, ağrıları nedeniyle Edson Alvarez'in kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakârlık yaparak forma giymiştir.

Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır.

Fenerbahçe maçı öncesi Göztepe'ye şok: Kadrodan çıkarıldılar

CİHAN AYDIN YÖNETECEK

Chobani Stadyumu'dna oynanacak olan Fenerbahçe - Göztepe maçı saat 20.00'de başlayacak Maçı, Cihan Aydın yönetecek.