Fenerbahçe maçı öncesi Göztepe'ye şok: Kadrodan çıkarıldılar
Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe'de Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunun yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
ANTHONY DENNIS VE FURKAN BAYIR KADRODAN ÇIKARILDI
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken Göztepe'den flaş bir açıklama geldi. İzmir ekibi, Anthony Dennis ve Furkan Bayır'ın üst solunun yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:
- Futbol A Takım oyuncularımızdan Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarılmıştır.
- Ayrıca tedavisi devam eden oyuncumuz Alexis Antunes ile kart cezası bulunan Heliton ve Malcom Bokele, maç kadrosunda yer almayacaktır.
