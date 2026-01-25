Fenerbahçe maçı öncesi Göztepe'ye şok: Kadrodan çıkarıldılar

Fenerbahçe maçı öncesi Göztepe'ye şok: Kadrodan çıkarıldılar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe'de Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunun yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe yeni anlaşmayı açıkladı: İmzalar salı günü atılacakFenerbahçe yeni anlaşmayı açıkladı: İmzalar salı günü atılacak

ANTHONY DENNIS VE FURKAN BAYIR KADRODAN ÇIKARILDI

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken Göztepe'den flaş bir açıklama geldi. İzmir ekibi, Anthony Dennis ve Furkan Bayır'ın üst solunun yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:

  • Futbol A Takım oyuncularımızdan Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarılmıştır.
  • Ayrıca tedavisi devam eden oyuncumuz Alexis Antunes ile kart cezası bulunan Heliton ve Malcom Bokele, maç kadrosunda yer almayacaktır.

ekran-goruntusu-2026-01-25-183835.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Spor
Fenerbahçe'nin Göztepe maçı ilk 11'i açıklandı: Dikkat çeken karar
Fenerbahçe'nin Göztepe maçı ilk 11'i açıklandı: Dikkat çeken karar
Galatasaray transferi açıkladı: Para ödemeden kiralandı
Galatasaray transferi açıkladı: Para ödemeden kiralandı
Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık: Sahaya çıkamayacak
Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık: Sahaya çıkamayacak