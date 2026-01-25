Fenerbahçe maçı öncesi Göztepe'ye şok: Kadrodan çıkarıldılar

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ANTHONY DENNIS VE FURKAN BAYIR KADRODAN ÇIKARILDI

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken Göztepe'den flaş bir açıklama geldi. İzmir ekibi, Anthony Dennis ve Furkan Bayır'ın üst solunun yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde: