Fenerbahçe yeni anlaşmayı açıkladı: İmzalar salı günü atılacak

Sarı-lacivertlilerden yeni bir sponsorluk hamlesi geldi!

Fenerbahçe, teknoloji operasyonlarını güçlendirmek ve hizmet sürekliliğini artırmak amacıyla ITserv Technology ile stratejik bir iş birliği yapıldığını açıkladı.

İMZALAR SALI GÜNÜ ATILACAK

ITserv Technology ve Fenerbahçe arasında 27 Ocak Salı günü imza töreni düzenlenecek.

Tören Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde yapılacak.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertlilerden ''Kulübümüz, teknoloji operasyonlarında ITOC360 ile yeni bir döneme geçiyor'' başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: