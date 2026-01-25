Fenerbahçe yeni anlaşmayı açıkladı: İmzalar salı günü atılacak

Fenerbahçe yeni anlaşmayı açıkladı: İmzalar salı günü atılacak
Yayınlanma:
Fenerbahçe, ITserv Technology ile sponsorluk anlaşması yapıldığını açıkladı. Fenerbahçe ve ITserv Technology arasında imzalar 27 Ocak Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde atılacak.

Sarı-lacivertlilerden yeni bir sponsorluk hamlesi geldi!
Fenerbahçe, teknoloji operasyonlarını güçlendirmek ve hizmet sürekliliğini artırmak amacıyla ITserv Technology ile stratejik bir iş birliği yapıldığını açıkladı.

İMZALAR SALI GÜNÜ ATILACAK

ITserv Technology ve Fenerbahçe arasında 27 Ocak Salı günü imza töreni düzenlenecek.
Tören Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde yapılacak.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertlilerden ''Kulübümüz, teknoloji operasyonlarında ITOC360 ile yeni bir döneme geçiyor'' başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • ''Kulübümüz, teknoloji operasyonlarını güçlendirmek ve hizmet sürekliliğini artırmak amacıyla ITserv Technology ile stratejik bir iş birliğine imza atıyor.
  • Bu kapsamda, ITserv Technology’nin yeni nesil izleme ve operasyon yönetim platformu ITOC360, stadyumumuz, tesislerimiz ve dijital platformlarımız dâhil olmak üzere Kulübümüzün tüm teknoloji ekosisteminde hayata geçirilecektir.
  • Yapay zekâ destekli izleme, alarm yönetimi ve raporlama yetkinlikleri sayesinde teknoloji altyapımız 7/24 izlenebilir ve yönetilebilir hale gelecektir.
  • Söz konusu iş birliğiyle; operasyonel görünürlüğün artırılması, olası kesintilerin önceden tespit edilmesi ve özellikle maç günü operasyonlarında hizmet sürekliliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
  • Bu adım ile Kulübümüz, saha dışında da güçlü, sürdürülebilir ve ileri seviye bir teknoloji operasyon modeli oluşturmayı amaçlamaktadır.
  • ITserv Technology’e Büyük Fenerbahçe Ailemize hoş geldin diyor, bu değerli iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.
  • İş birliğimize ilişkin imza töreni 27 Ocak Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde, Genel Sekreterimiz Orhan Demirel, Yönetim Kurulu Üyemiz Serhan Yılmaz ve ITserv Teknoloji Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertan Erdoğan’ın katılımlarıyla saat 13.00’te basına açık olarak gerçekleştirilecektir''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Fenerbahçe namağlup liderliğini sürdürdü
Rakibi sahaya çıkmadı: Fenerbahçe hükmen galip geldi