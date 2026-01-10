Serikspor bozguna uğradı: Bir de kendi kalesine attı

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Serikspor'u 3-0 yendi.

Daha maçın 5. dakikasında İstanbulspor, Mamadou ile öne geçti.

30. dakikada Erten Ersu kendi kalesine gol atınca durum 2-0 oldu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün oynayan İstanbulspor, 64. dakikada Emir Kaan Gültekin'le farkı açtı.

Karşılaşma 3-0 İstanbulspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

3 SARI KART ÇIKTI

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Süleyman Bahadır, Ferhat Çalar, Orhun Aydın Duran

Serikspor: Erten Ersu, Sertan Taşqın, Gökhan Akkan (Dk. 46 Skvortsov), Okoro, Bilal Ceylan, Kerem Şen, Burak Asan (Dk. 77 Emre Nefiz), Emrecan Terzi, Gökhan Altıparmak (Dk. 77 Spasov), Guibero (Dk. 67 Ekrem Terzi), Sadygov (Dk. 46 Adeola)

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan (Dk. 79 Fatih Tultak), Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 85 İsa Dayaklı), Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 66 Vefa Temel), Mamadou (Dk. 67 Krstovski), Emir Kaan Gültekin (Dk. 79 Cham)

Goller: Dk. 5 Mamadou, Dk. 30 Erten Ersu (kendi kalesine), Dk. 64 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Guibero, Dk. 39 Burak Asan, Dk. 84 Sertan Taşqın (Serikspor)