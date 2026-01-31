Sergen Yalçın: Çok ciddi kaos vardı

Yayınlanma:
Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 2-1 kazandı. Maçın ardından konuşan Sergen Yalçın, taraftarların tepkisinin takımı etkilediğini söyledi.

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşılaştı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar 2-1 galip geldi.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa konuştu. Yalçın’ın sözleri şu şekilde:

Zor, oyunlar zor. Maçları kazanmak çok zor. Kötü başladığımızı düşünmüyorum, enerjik başladık. Rakip kaleye gelmediği anda kontradan gol yedik. Gole rağmen karakter gösterdi oyuncularım, düşmediler. Sonra golü bulduk. İyi mücadele ettik.

"KAOS ORTAMI VARDI"

Çok ciddi bir kaos ortamı da vardı stadyumda. Bu da takımı etkiliyor doğal olarak. Ona rağmen, her şeye rağmen kazanmak güzeldir, herkesi mutlu eder. Hepimiz mutluyuz. Oyuncularım da mutlular. Daha iyi mücadelelerle, oyunlarla sezonu bitirmek istiyoruz.

Futbolun Beşiktaş'a nasıl adaletsiz davrandığını açıkladıFutbolun Beşiktaş'a nasıl adaletsiz davrandığını açıkladı

“HAMLELER OYUNA OLUMLU YANSIDI”

Oyunun tam totalini oynayamayacak oyuncular var. Sakatlıktan çıkmış oyuncular var, Cengiz ve Mustafa gibi. Cengiz ve Mustafa ile başladım, 60-70'e kadar gider hamleler yaparız dedik. Oyun sonlarında fiziksel olarak düştüler. Bu da doğal. Onların yerine hamleler yaptık. Bence olumlu yansıdı. Güçlü oyuncuları sokunca ikinci bölümde, golün gelmesi normal. Son 10-15 dakika atıldık.

“İLK YARIDA ATILMALARI LAZIM”

Bize olunca kırmızı, rakibe olunca sarı. Rakip stoperlerin ilk yarıda atılmaları lazım. 10'ar faul yaptılar, 1'er sarıyla bitirdiler. Rakipler sürekli uyarı ve sarı oluyor. Hakemler biraz daha dikkatli olsun. Ne görüyorsan onu ver. Bize veriyorsan ona da ver. Bizim için sorun değil. Her türlü oynuyoruz. Son maçlarda dengemizi bozuyorlar. Çok rahat kazanacağımız maçları 10 kişi oynuyoruz. Hakem camiası çok sağlıklı değil, üzülerek söylüyorum.

“BEN GELECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Biz takım olarak taraftarın beklentisine cevap veremiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa, kupalara oynayan camiadır. Biz beklentilere oynayamıyoruz. Geldiğimden beri anlatıyorum, sıkıntılar yaşıyoruz. Yeniden yapılanma dönemindeyiz. Hem kulübün ekonomisini hem menfaatlerini koruyarak gidiyoruz. Ben kendi menfaatlerimi ve geleceğimi düşünmüyorum. Kimse böyle dönemde santrfor göndermez, biz gönderiyoruz kulüp menfaati için. Yeni oyuncular düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu indirebiliriz. Kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız, yoksa almayacağız.

“ORKUN BENCE ORTAMI ANLIYOR”

Orkun için de zor. Avrupa'da yetişmiş bir oyuncu. Türkiye'deki şartlar bambaşka. Avrupa'daki şartlarla, bizim görüşümüz hiç bağdaşmıyor. Yavaş yavaş alışıyor Orkun, bence ortamı anlıyor. Beşiktaş camiasını da sahipleniyor. Gelecek zamanlarda daha da çok sahiplenecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

