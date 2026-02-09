Sergen Yalçın "Ben memnunum" dedi faturayı bakın kime kesti?

Yayınlanma:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor ile oynadığı maçta eleştirilen kaleci Ersin Destanoğlu ile açıklama yaptı. Yalçın, son dakikalarla ilgili ise eleştiride bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 berabere kaldıkları Alanyaspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, şunları söyledi:
"Başlangıçta beklemediğimiz şeyler oldu. 2-0 geriye düştük, psikolojiyi ve taraftarı kaybettik. Abandone olduk. 25. dakikadan sonra oyunun kontrolü bize geçti. İlk yarıyı da 2-1 geride kapattık. İkinci yarıda baskı yapmaya çalıştık ancak maalesef kısmet olmadı. 2-0 geriye düşmek kolay değil. Savunmaları aşmakta zorlanıyoruz. Maçı kazanacak pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlar kaçırdık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Yeni transferlerin görüntüleri fena değildi. Umarım bundan sonra daha iyi olur.

2024/11/08/hbbjk.jpgCiddi bir değişim yaşanacağını ve sıkıntılı bir süreç olduğunu defalarca dile getirdim. Oyuncuların hepsi takımlarında oynayan önemli oyuncular. Genç oyuncularla takviyeleri uygun bulduk. Bu değişim süreci iyi olacak. İnşa etmeye çalıştığımız bir takım var. Doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Oyuncuları defalarca izledik. Umarım onlar için de burası iyi bir yer olur ve başarılı olurlar.

Ya VAR olmasaydı ne yapacaktı Beşiktaş?Ya VAR olmasaydı ne yapacaktı Beşiktaş?

İkinci yarıda oyun tatmin ediciydi. Oyuncular çok mücadele etti. Performanslarının düştüğünü görmedim. Son anlarda değişiklik yaptık. Bazen erken bazen geç oluyor. Ben takımımın ikinci yarıdaki oyunundan memnunum. Kısmet değilmiş."

"ERSİN ÖNEMLİ VE İYİ BİR KALECİ"

Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu'na taraftarların gösterdikleri tepkiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Artık her maçta golden sonra tepkiler oluyor. Ersin genç, altyapıdan yetişmiş, önemli ve iyi kaleci. Maalesef futbol böyledir. Kimi zaman sıkıntı yaşarsınız. Onun güçlü kalmaya ihtiyacı var. Onun için de çok zor. Bu, bir futbolcunun yaşadığı en kötü şey. Bunu kaldırabildiğini düşünüyorum. İkinci yarıda takım iyi oynamaya başlayınca tepki de gitti. Demek ki bu, takımla ilgili bir durum. Bir oyuncunun, hele Ersin gibi bir oyuncun ön plana çıkmasını doğru bulmuyorum."

"BURAYA GELENLER YERDEN KALKMIYOR"

Sergen Yalçın, hakem Oğuzhan Çakır'ın maçın sonuna 6 dakika eklemesiyle ilgili de şöyle konuştu:
"İkinci golde VAR'da geçen süre 6 dakikaydı. Rakip kaleci 5 kere falan yerden kalkmadı. Sürekli yerdeydi. En az 10-12 dakika beklerken 6 dakika geldi. 6 dakika çok düşük bir süre, oyun çok durdu. Buraya gelenler yerden kalkmıyor. Vakit geçirip puan almaya çalışıyorlar. Biraz daha oyun oynansa daha iyi olur diye düşünüyorum. Burada top 45-50 dakika oyunda kalıyor. Avrupa'da topun oyunda kalma süresi 70 dakikanın üstüne çıkıyor. O zaman da bu yüzden sakatlıklar oluyor. Oyuncular ondan sonra ciddi sakatlıklar yaşıyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

