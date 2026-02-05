Şenol Güneş'ten "Süper Lig'de kim şampiyon olur" sorusuna flaş cevap

Milli Takım, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, katıldığı bir etkinlikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

A Milli Takım ne ileri ne geri gitti

A Milli Takım'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Garanti demeyeceğim ama Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyorum. Takım iyi, hocamız iyi. Romanya, Slovakya ve Kosova'yı geçebiliriz" dedi.

"AVRUPA'DA MART AYINI GÖRÜYORUZ"

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa kupalarında yollarına devam etmeleriyle ilgili de Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa kupalarında mart ayını görüyoruz. Bu çok güzel. Ama daha da iyi sonuçlar bekliyoruz. Çünkü yatırımlar çok büyük. Samsunspor'un tecrübesi yok ama iyi gidiyorlar. Kutluyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ise tecrübeleri var. Galatasaray'ın Juventus maçının iyi geçeceğine inanıyorum. Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi'nde iyi işler çıkartabileceğini düşünüyorum."

"GALATASARAY-FENERBAHÇE REKABETİ ÖNE ÇIKIYOR"

Şenol Güneş, "Süper Lig'de kim şampiyon olur?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Kağıt üzerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un iddiası var. Ama bu yarışta Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti biraz daha ön plana çıkıyor. Aslında bu Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Zirvede 5-6 takım mücadele etse futbolda daha adaletli bir yarışma olur. Takım sayısı azaldıkça iki kulüp arasındaki rekabet, kavgaya dönüşüyor.

Hak edenin kazanacağı bir yarış olmasını diliyorum. Kaybettiğin zaman karşı tarafa saygı duymalısınız. Ancak şu anda böyle olmuyor. Kazanmak için hakem ve federasyon suçlanıyor.

Bu dört takım, Türkiye'nin lokomotifi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, diğer takımlara örnek olmalılar."