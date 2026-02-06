Savunmaya sigorta diye aldılar ama önceki takımı küme düştü son takımı da düştü gibi

Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou İstanbul'a geldi. Savunmaya sigorta diye alınan oyuncunun önceki takımının küme düştüğü ortaya çıktı. Son oynadığı takımın da sonuncu olduğu Premier Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Emmanuel Agbadou'yu sonunda İstanbul'a getirdi.

2024/11/08/hbbjk.jpg"Savunmaya sigorta" diye alınan Fildişili futbolcuyu özellikle istediği belirtilen teknik direktör Sergen Yalçın, "Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu" dedi.
Ancak uzun zamandır takip edilen Emmanuel Agbadou'nun çok ilginç bir geçmişi olduğu ortaya çıktı.

HEP KÜME DÜŞME MÜCADELESİ

Emmanuel Agbadou'nun oynadığı takımların liglerinde sürekli küme düşmemeye oynadıkları ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldiBeşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Futbolcu Belçika'nın Eupen takımındaydı. Eupen, Emmanuel Agbadou oynarken kılpayı ligde kaldı.
Oradan Fransa'nın Reims takımına geçti.
Oynadığı son sezonda Reims, Fransa Ligue 1'den düşmekten kurtulamadı.
Sonra İngiltere'nin Wolverhampton takımına transfer oldu.
Wolverhampton, Premier Lig'in bu sezon ilk yarısında 24 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 5 maçta berabere kalırken tam 18 kez mağlup oldu. 15 gol atıp 45 gol yedi. Şu anda Premier Lig'de 8 puanla sonuncu. Bir üst basamağındaki 19. sırada olan Burnley'ın 15, 18. sıradaki Westham'ın 20 puanı var. Küme düşme hattının dışındaki 17. sırada bulunan Nottingham Forest'ın ise puanı 26.
Bu sıralamaya göre Wolverhampton'ın düşmesi kesin gibi.
Emmanuel Agbadou, bu takımda ligin ilk yarısında 14 maçta forma giydi. Takımın bu sezon kazandığı tek maçta ise oynamamıştı.

