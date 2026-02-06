Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş, uzun süredir peşinden koştuğu Fildişili futbolcu Emmanuel Agbadou'yu gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi.

Siyah beyazlı takımın Kocaelispor ile oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, "Agbadou ile şu an ilgili bilgi sahibi değilim, ne zaman gelecek, maç yeni bitti. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Alabildiysek hayırlı olsun" demişti.

Bu açıklamadan saatler sonra futbolcu özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indi.

Emmanuel Agbadou'nun bugün sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Beşiktaş berabere kaldığı maçta liderliğini sürdürdü

Siyah beyazlı kulübün KAP bildiriminde de "Profesyonel Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

WOLVERHAMPTON LİGDE SON SIRADA

Fildişili futbolcu, Wolverhampton'a geçen sezon Reims takımından transfer edilmişti.

28 yaşında ve 1.92 boyunda olan defans oyuncusu, bu sezon takımında 17 maçta forma giydi.

Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'de 24 maçta 8 puanla 20. ve son sırada bulunuyor.

Takımın düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.