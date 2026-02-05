Beşiktaş berabere kaldığı maçta liderliğini sürdürdü

Beşiktaş ve Kocaelispor, Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında karşı karşıya geldi.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Kocaelispor, 18. dakikada Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0'lık Kocaelispor üstünlüğü ile tamamlandı.

88. dakikada bu sefer Beşiktaş penaltı kazandı ve Orkun Kökçü'nün golü maça dengeyi getirdi.

SELÇUK İNAN SARI KART GÖRDÜ

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, hakeme yaptığı itirazdan dolayı 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ta yeni transfer Junior Olaitan, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

BEŞİKTAŞ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 7 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Kocaelispor ise 4 puana yükselerek maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.