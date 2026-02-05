Beşiktaş berabere kaldığı maçta liderliğini sürdürdü

Beşiktaş berabere kaldığı maçta liderliğini sürdürdü
Yayınlanma:
Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, Kocaelispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş, gruptaki liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş ve Kocaelispor, Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında karşı karşıya geldi.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Kocaelispor, 18. dakikada Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı 1-0'lık Kocaelispor üstünlüğü ile tamamlandı.
88. dakikada bu sefer Beşiktaş penaltı kazandı ve Orkun Kökçü'nün golü maça dengeyi getirdi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

SELÇUK İNAN SARI KART GÖRDÜ

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, hakeme yaptığı itirazdan dolayı 87. dakikada kırmızı kart gördü.
Beşiktaş'ta yeni transfer Junior Olaitan, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

BEŞİKTAŞ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 7 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Kocaelispor ise 4 puana yükselerek maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Spor
TFF Skriniar kararını açıkladı
TFF Skriniar kararını açıkladı
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı