Galatasaraylı taraftarların beklediği transfer haberi erkek değil, kadın takımından geldi. Sarı kırmızılı kulüp, Hollandalı orta saha Dana Foederer'i resmen açıkladı.

Açıklamada kullanılan ifadeler şöyle:
"Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımımız, Hollandalı orta saha oyuncusu Dana Foederer ile sözleşme imzaladı.

23 yaşındaki oyuncu profesyonel kariyerinde PSV, Heerenveen, Fortuna Sittard ve son olarak NWSL temsilcisi Utah Royals formalarını giydi. Ayrıca Hollanda Milli Takımı'nın tüm yaş kategorilerinde görev yaptı.

Dana Foederer’e Galatasaray’a hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz."

DANA FOEDERER KİMDİR?

Dana Foederer, Hollandalı profesyonel futbolcudur. 27 Temmuz 2002’de Veldhoven, Hollanda’da doğmuştur ve orta saha oyuncusu olarak görev yapmaktadır.

whatsapp-image-2026-01-15-at-15-14-50.jpeg

  • Gençlik Kariyeri: CTO Zuid altyapısında yetişti.
  • Profesyonel Kulüpler:
  • PSV (2019–2021): 6 maç, 1 gol
  • Heerenveen (2021–2022): 23 maç, 1 gol
  • Fortuna Sittard (2022–2024): 29 maç, 2 gol
  • Utah Royals (2024–2025, ABD/NWSL): 47 maç, 1 gol
  • Milli Takım Kariyeri: Hollanda’nın U15’ten U23’e kadar tüm yaş kategorilerinde forma giydi.
  • U17 Avrupa Şampiyonası’nda (2019, Bulgaristan) final oynadı ve ikincilik elde etti.
  • Fiziksel Özellikleri
  • Boy: 1.68 m
  • Kilo: 52 kg
  • Ayak: Sağ
  • Çok yönlü orta saha: Hem savunmada hem hücumda katkı sağlayan bir oyuncu.
  • Uluslararası deneyim: Hollanda altyapı milli takımlarında uzun süre görev aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

