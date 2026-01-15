Galatasaraylı taraftarların günlerdir beklediği transfer haberi erkek değil, kadın futbol takımından geldi.

Sarı kırmızılı kulüp Hollandalı futbolcu Dana Foederer'in transferini resmen açıkladı.

Açıklamada kullanılan ifadeler şöyle:

"Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımımız, Hollandalı orta saha oyuncusu Dana Foederer ile sözleşme imzaladı.

23 yaşındaki oyuncu profesyonel kariyerinde PSV, Heerenveen, Fortuna Sittard ve son olarak NWSL temsilcisi Utah Royals formalarını giydi. Ayrıca Hollanda Milli Takımı'nın tüm yaş kategorilerinde görev yaptı.

Galatasaray'da 131 maç oynamıştı: Bedavaya Katar'a gitti

Dana Foederer’e Galatasaray’a hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz."

DANA FOEDERER KİMDİR?

Dana Foederer, Hollandalı profesyonel futbolcudur. 27 Temmuz 2002’de Veldhoven, Hollanda’da doğmuştur ve orta saha oyuncusu olarak görev yapmaktadır.