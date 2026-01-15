Galatasaray'da 131 maç oynamıştı: Bedavaya Katar'a gitti

Belhanda Katar’da yeni bir sayfa açtı.

Galatasaray ve Adana Demirspor’un eski yıldızı Younes Belhanda, Katar Ligi ekibi Al-Sailiya SC ile sözleşme imzaladı.

35 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, kariyerine Katar’da devam etme kararı aldı. Kulüpsüz kaldıktan sonra son olarak Al - Shamal forması giyen deneyimli futbolcu, Katar Ligi ekiplerinden Al-Sailiya SC ile resmi sözleşmeye imza attı.

8. KEZ KULÜP DEĞİŞTİRDİ

Faslı futbolcu bonservis bedeli olmadan Katar ekibine imzayı attı.

Bu transferle Belhanda, kariyerinde forma giydiği 8. kulübüne adım atmış oldu.

46 MAÇA ÇIKTI

Belhanda, Al-Shamal formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 4 gol ve 14 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı. Katar’daki istikrarlı performansı, Al-Sailiya’nın dikkatini çekti ve transfer sürecini hızlandırdı. Bonservisi elinde olan Belhanda yeni ekibine imzayı attı.

Türkiye’deki kariyeri:

Galatasaray: 131 maç

Adana Demirspor: 74 maç

Türkiye’de uzun yıllar forma giyen Belhanda, özellikle Galatasaray döneminde kazandığı kupalar ve sergilediği oyunla hafızalarda yer etmişti. Younes Belhanda, futbol kariyerinde yeni bir maceraya yelken açarak Katar Ligi’nde Al-Sailiya SC formasıyla mücadele edecek.